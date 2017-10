Madagascar: Affaire Kidnapping - Nahid Meralli Ballou retrouve la liberté

Selon toujours le communiqué, le Collectif des Français d'Origine Indienne de Madagascar (CFOIM) ainsi que les membres de la famille remercient l'ensemble des acteurs qui ont aidé à la libération de Nahid. « Nous remercions aussi tous ceux et celles qui nous ont apporté leur soutien à travers des visites, des messages, des appels, des prières... durant cette épreuve difficile qui nous a torturée à la fois physiquement et moralement », a déclaré un membre de la famille de Nahid.

Ce fait a beaucoup étonné les observateurs dans la mesure où on parle d'un acte de kidnapping. On soulève un crime que nos forces de l'ordre sont censées s'y impliquer davantage vu que ce problème se trouve au centre des préoccupations du gouvernement. Ce serait la raison pour laquelle, la mise en place d'une unité spéciale anti-kidnapping vient d'être officialisée récemment.

Annonçant cette nouvelle qui a beaucoup soulagé l'association après avoir vécu les mêmes supplices et douleurs que la victime et ses parents ont endurés durant ces 17 jours de séquestration, le CFOIM s'est abstenu d'apporter des précisions sur les circonstances de cette libération.

