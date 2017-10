Madagascar: Tournoi Allée des Baobabs - Basket-ball et beach-soccer au programme

Les Morondaviens seront gâtés à l'occasion du « Tournoi Allée des Baobabs » du 4 au 12 novembre.

Des rencontres de basket-ball et beach-soccer seront au programme de ce rendez-vous qui réunit des formations du Sud, de l'Ouest, de l'Est et des Hautes terres. Elles seront six équipes de basket-ball et six de beach-soccer se partageront leurs joutes pendant une semaine à Morondava. A l'initiative de Herilanto Randriamanalina et Colonel Nicolas, le tournoi « Allée des Baobabs » a été organisé pour regrouper les sportifs et les bénéfices seront alloués à des œuvres sociales.

Pour le beach-soccer, les sélections de Belo, Mahajanga, Toamasina, Morondava, Analanjirofo et Taolagnaro évolueront dans une poule unique. Les quatre premières formations seront qualifiées pour les demi-finales. La finale se jouera le dimanche 12 novembre. A défaut de disputer les championnats nationaux N1A retour qualificatifs pour la Coupe des Clubs Champions de la zone 7, les équipes profitent de la trêve de la « peste » pour continuer leur préparation. Pour le basket-ball, le plateau s'annonce relevé à Morondava avec la présence de cinq clubs de la N1A.

Il s'agit de deux équipes de Boeny l'Association Sportive et Culturelle de Boeny (ASCB), le Soma Beach Basketball Club (SBBC), deux clubs d'Analamanga avec le MB2ALL et COSPN et une formation d'Atsinanana de l'Association Sportive de la Commune Urbaine de Toamasina (ASCUT). La sélection de Morondava complète la liste des six équipes engagées. Une chose est sûre, les acharnements s'annoncent intenses surtout en cette veille de la phase retour des Championnats nationaux. Les rencontres se disputeront sur le terrain de la gendarmerie. La phase éliminatoire est prévue du 4 au 8 novembre. La finale se disputera le samedi 11 novembre.