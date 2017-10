Madagascar: FJKM Tsiroanomandidy - Formation en protection sociale des employés

Sensibilisation. Parmi l'assistance, des participants ont profité de l'occasion pour sensibiliser leurs compères à la préparation de la retraite dès la jeunesse. Mme Norosoa Noeline enseignante auprès du collège FJKM Fikoloana Ankadinondry Sakay, 52 ans, a préparé sa retraite dès son entrée dans la vie active. Elle a sensibilisé les jeunes à en faire de même, en commençant par consulter régulièrement leur compte individuel des Travailleurs (CIT) au sein de la CNaPS. Visible sur le site web : www.cnaps.mg, ce compte est consultable via un mot de passe à retirer auprès du bureau de la Caisse. Il convient de rappeler que le montant de la pension est proportionnel à celui des cotisations versées et le nombre d'années de travail.

Participants. En deux jours, la formation a réuni 42 directeurs d'écoles privées protestantes, des enseignants et 138 pasteurs provenant d'autant d'églises. Comme d'habitude, la protection sociale demeure assez opaque pour les participants, une des raisons d'être de ce genre de formation. Le président synodal de Tsiroanomandidy, Pasteur Rakotonirina Edmond de rajouter : « L'objectif est d'offrir une protection sociale à nos agents ». Mais pour cela, il faut d'abord que les travailleurs connaissent les textes et les procédures à suivre pour jouir d'une protection sociale efficiente.

