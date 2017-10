Madagascar: ONG Bel'Avenir - Echange avec l'orchestre Tamarin de la Possession

C'est toujours en musique, parce que cela semble bien marcher, que l'ONG Bel'Avenir éduque et sensibilise les enfants et la communauté de Tuléar.

Des rencontres et des résidences de créations permettent aux enfants non seulement de s'épanouir, mais aussi de beaucoup apprendre de leurs camarades. Ainsi, les enfants de l'ONG Bel'Avenir ont effectué une résidence avec l'orchestre Tamarin de la Possession de La Réunion, outre leurs activités de sensibilisation.

Le programme des enfants de l'ONG Bel'Avenir est toujours chargé. Le 17 octobre dernier, ils ont effectué une sensibilisation des bénéficiaires sur les précautions à prendre afin de prévenir la peste à Tanambao, Tuléar. La peste, étant une maladie très contagieuse et ayant déjà créé une vague d'épidémie dans le pays, l'ONG Bel'Avenir se mobilise pour sensibiliser son personnel et ses bénéficiaires sur les précautions à prendre pour éviter la maladie. Ces séances de sensibilisation auront donc lieu dans tous les sites de l'ONG, avec l'appui de l'équipe de santé.

Puis, au centre d'art et musique, au cinéma Tropic, une projection du film d'animation «Bambi» pour les enfants des Centres d'Éducation Nutritionnelle de l'ONG, a été suivie d'un débat et discussion sur le thème « Luttons contre la déforestation », thématique ciblée par l'ONG Bel'Avenir pour le quatrième trimestre de 2017.

A Mangily, au centre d'éducation environnementale, les élèves du CEG Tameantsoa de Betioky et des bacheliers de Bezaha, pour un séjour d'éducation environnementale de quatre jours a permis à ces enfants de visiter la mangrove, le village de tortues, le musée de la terre et de la mer, les salines et la Ferme École de Bel Avenir (agriculture et élevage, plantation de moringa, jardin botanique et site de reboisement).

Des animations et jeux au centre environnemental et à la plage : atelier hygiène et santé, gestion des déchets, confection de papier recyclé, purification de l'eau à l'aide de graines de moringa et atelier sur la protection du lagon à la bibliothèque ont été organisées.

Résidence création. Mais la rencontre culturelle et artistique a surtout été au top des activités. Avec la visite de l'école par l'orchestre réunionnais Tamarin de la Possession et par l'équipe d'Eau de Coco La Réunion. Concert animé par l'orchestre devant les écoliers à l'école des Saphirs, ainsi que la visite du CAM par l'orchestre réunionnais Tamarin de la Possession et par l'équipe d'Eau de Coco La Réunion où s'est tenue une rencontre avec les jeunes de la fanfare de la « Malagasy Marching Band ». Le 21 octobre dernier, au Vakok'Arts Trano, s'est déroulée une Rencontre musicale de l'Orchestre Tamarin de la Possession et le groupe « Malagasy Marching Band » du Centre d'Art et Musique de l'ONG Bel'Avenir dans le cadre Résidence artistique organisée par Eau de Coco La Réunion. Suivie d'un concert gratuit à l'Hôtel Solidaire Mangily.