Madagascar: Rencontre CUA-Taximen - Refus catégorique de la FTAR

Par ailleurs, le syndicat projette d'organiser une « manifestation générale - plus intense que celle du 19 septembre dernier » le vendredi 27 octobre prochain. Clémence Raharinirina de noter que « les personnes qui seront présentes le jeudi prochain ne représentent pas la FTAR et ne sont pas des taximen ».

Les membres du syndicat des taxis-villes d'Antananarivo boudent l'invitation à réunion de la commune urbaine d'Antananarivo. « Nous ne nous ferons plus avoir par la commune urbaine d'Antananarivo », a fait savoir Clémence Raharinirina lors d'un point de presse organisé hier. Prévue se dérouler le jeudi 24 octobre prochain, la réunion a pour objet la mise en place d'un comité qui sera en charges d'étudier le cahier des charges de la société OMAVET. Ce à quoi les membres dudit syndicat répondent non. Clémence Raharinirina d'enchérir que « le fond du problème ne réside pas dans le cahier des charges mais la société OMAVET elle-même ».

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.