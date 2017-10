Kits de soin. En attendant, l'Ambassadeur de France renouvelle son « appel à la vigilance et à la prudence face à cette épidémie ». Et d'inviter dans la foulée ses compatriotes à vérifier leur inscription au registre des Français et à consulter régulièrement le site de l'Ambassade où une information actualisée est disponible. « Des kits de soin ont été pré-positionnés auprès des 14 agences consulaires et les médecins référents des consulats ont été formés pour vous accompagner », selon le message qui recommande aux ressortissants français de les contacter dès les premiers symptômes, de suivre les consignes et les traitements prescrits. Véronique Vouland Aneini d'expliquer que « la peste est une maladie relativement simple à soigner mais qui doit être traitée rapidement ».

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.