Sénégal: Un autre gros contrat - Eiffage pêche 22 milliards F CFA dans l'eau de Keur Momar Sarr

Ce contrat s'inscrit dans un projet global d'extension de la capacité d'adduction d'eau potable de la ville de Dakar à partir du lac de Guiers, qui prévoit la construction d'une usine de traitement et de pompage d'eau potable d'une capacité de 200.000 mètres cubes par jour (lot 1) pour une mise en service en 2020, la création d'une troisième conduite d'adduction d'eau, dimensionnée pour 200.000 mètres cubes par jour reliant Keur Momar Sarr aux réservoirs de stockage de Thiès et Sébikotane puis de Dakar, ainsi que le renforcement et l'extension des réseaux de distribution.

Eiffage, à travers ses filiales Eiffage Sénégal et Eiffage Génie Civil, a annoncé ce mardi soir avoir remporté le lot 2 du projet de traitement et d'adduction d'eau potable de Keur Momar Sarr 3 (KMS 3) à Dakar (Sénégal) pour un montant de 34 millions d'euros.

