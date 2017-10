Mali: Renforcement des capacités - Les contrôleurs financiers outillés

Dr. Allassane BA a dit que cette forte mobilisation témoigne de l'importance que chacun des participants présents manifeste pour la bonne gouvernance à travers une gestion efficace et efficiente de nos deniers publics. Il a précisé que l'une des missions essentielles de sa structure est de contribuer à la formation de l'ensemble des acteurs de la commande publique dans le domaine de la passation, de l'exécution et du règlement des marchés publics. Avant de dire que nul besoin de rappeler que la formation constitue le levier essentiel du développement des ressources humaines.

Il s'agit de renforcer les capacités de ces acteurs sur les procédures nationales de passation, d'exécution, de contrôle et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. La cérémonie d'ouverture des travaux a été présidée par Dr. Allassane BA, président de l'ARMDS, en présence du Directeur National du Contrôle Financier, Sékou Diané, et de plusieurs autres invités.

Copyright © 2017 Le journal de l'économie Malienne. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.