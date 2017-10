Mali: Programme de développement socio-sanitaire - Les plans opérationnels 2018 adoptés

Le Comité de suivi du Programme de développement socio-sanitaire (Prodess III) a tenu lundi 23 octobre à Bamako sa réunion de validation des rapports et bilans de l'exercice 2016. Il a procédé à l'adoption des plans opérationnels 2018 dans les domaines de la santé, du développement social et de la promotion de la femme et de la famille.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses politiques en matière de santé, développement social et promotion de la famille, notre pays a élaboré un deuxième Plan décennal de développement sanitaire et social (PDDSS) pour la période 2014-2023. Un plan qui décline une approche prenant en compte le secteur de la santé et de l'hygiène publique, le développement social, et la promotion de la famille.

Pour faire le point du Prodess III courant 2016, les acteurs de la santé et du développement social ont validé les rapports d'activités, les Plans opérationnels 2018 et donné des orientations pour la mise en œuvre des interventions.

Cette réunion du Comité de suivi du Prodess s'est tenue dans un contexte marqué par la mise en œuvre du Programme présidentiel d'urgence sociale, l'engagement des autorités du pays et de la société civile à soutenir la politique de santé ainsi que de la solidarité, de l'action humanitaire et de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, l'évaluation à mi-parcours du Prodess III.

Il faut ajouter la priorisation et l'intégration des cibles ODD dans les plans nationaux, l'élaboration du Plan opérationnel de la DPG dans le domaine de la santé, etc.

Assurant l'intérim du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le ministre du Développement social et de l'Action humanitaire, Hamadoun Konaté, a remercié les participants à cette session. Il a informé l'opérationnalisation de la couverture maladie universelle en 2018 conformément au Prodess III.

Le directeur intérimaire de l'Usaid, Robert Schmidt, s'est réjoui de participer à ces travaux du comité de suivi du Prodess. Il a insisté sur l'opportunité d'évaluer les avantages des efforts consentis en 2016 dans les domaines de la santé, du développement social et de la promotion de la femme et de l'enfant.