Sénégal: Arachide - Vers un maintien du prix plancher de collecte à 210 FCFA

« Ainsi, pour cette présente campagne agricole 2017-2018, le Gouvernement a mobilisé environ 25 milliards de FCFA destinés à subventionner les semences d'arachide et l'engrais 6-20-10. En plus de la mise en place à temps des intrants et la facilitation de leur accès, le renforcement de la mécanisation a permis d'accroître les superficies cultivées et d'améliorer la productivité par le travail du sol. »

Le Conseil interministériel consacré à la préparation de la campagne de commercialisation de l'arachide 2017-2018 a réuni tous les acteurs concernés par la filière arachidière notamment, les structures de l'Etat, les institutions financières, les organisations de producteurs et paysannes, les huiliers et les partenaires.

Concernant les exportations, le Conseil interministériel suggère la mise en place d'un dispositif d'encadrement pour en tirer le meilleur profit. Ainsi, les semences certifiées seront interdites à l'exportation, le contrôle sanitaire et phytosanitaire des graines destinées à l'exportation sera renforcé, et il est permis aux exportateurs de mener leurs transactions au niveau des points de collecte.

Les autres mesures vont dans le sens de prendre toutes les dispositions pour permettre à la SONACSOS SA de mobiliser les financements nécessaires pour participer convenablement à la campagne, de la reconduction du protocole Etat-huilier, de la collecte de 20 000 tonnes de semences écrémées, pour corriger le déséquilibre variétal au niveau du programme de multiplication des semences et de la mise à disposition de 10 000 tonnes de semences écrémées à la zone sud (régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou).

