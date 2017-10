Cameroun: Quatre pylônes installés

Ils permettront d'installer les équipements pour le téléphone et l'accès à Internet dans la péninsule.

Bakassi a ses pylônes. Et bientôt, la téléphonie mobile. C'est dans ce cadre qu'une délégation du ministère des Postes et Télécommunications (Minpostel) s'est rendue sur la presqu'île la semaine dernière. Elle a ainsi réceptionné les travaux de construction de quatre pylônes, effectuée par le Génie militaire. Ces infrastructures alimentées en énergie solaire et par un groupe électrogène permettront de porter les équipements des opérateurs de téléphonie mobile.

Selon Dr. Mfuh Kenji, conseiller technique n°2 au Minpostel et membre de cette délégation, « il reste un dernier élément à installer. Il s'agit du faisceau hertzien qui va assurer la liaison entre cette presqu'île et le reste du pays. Il sera construit par Cameroon Telecommunications (Camtel) qui va y installer ses équipements et permettre aux autres opérateurs de s'installer également». Visiblement, c'est cette deuxième phase qui permettra de rendre les communications effectives sur le territoire. Ainsi, la population aura accès à la téléphonie mobile et à Internet. « Le réseau s'étend juste.

Une fois que Bakassi sera reliée au reste du pays, il sera plus simple d'être connecté », a-t-il garanti. A en croire Dr. Mfuh, le Nigéria voisin n'aura pas besoin de ce réseau, puisque les portes de sortie de la connexion du Cameroun vers les autres pays sont les antennes satellites de Camtel Bépanda à Douala et Zamengoue à Yaoundé. Ces pylônes ont été installés dans les localités de Bamusso, Issobo, Jabane 2 et Akwa. Actuellement, la communication est limitée voire inexistante dans les 1000 km2 de Bakassi.

La construction de ces pylônes est une première phase de la couverture de la zone par le réseau téléphonique et Internet. « Une fois que le réseau sera effectif, nous allons discuter avec le Nigéria pour la coordination des fréquences afin de s'assurer que leur réseau n'arrose pas trop le territoire camerounais », a ajouté le conseiller technique au Minpostel.