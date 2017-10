Cameroun: 15 morts près de Boumnyebel

Le meeting du week-end dernier a été l'occasion de le réaffirmer et, surtout, d'informer et de… Plus »

Camion- citerne du reste non identifié. Parlant d'identification, du côté du peloton motorisé de Boumnyebel on fait état d'une difficulté pour ce qui est des victimes de l'accident. « La majorité des corps étaient mutilés. Des bras coupés et ce genre de choses. En tout, nous avons retrouvé à peine cinq cartes d'identité », confie notre source.

Le drame s'est alors noué, à en croire notre source : « En engageant son dépassement, il s'est retrouvé face à un autre camion ». Cet autre poids lourd, roulant dans le sens Yaoundé- Douala, portait des billes de bois, lesquelles ont percuté et froissé le véhicule de transport côté chauffeur. A en croire la gendarmerie, le gros des victimes se trouvait de ce côté du bus. Dans sa tentative d'éviter le choc, le chauffeur va toucher aussi le camion garé sur sa droite avant de finir dans une rigole... Pour ne rien arranger, la chaussée à cet endroit, et sur une certaine distance, avait été rendue glissante par de l'huile de palme, perdue par un camion-citerne passé par là peu avant.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.