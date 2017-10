Togo: Les Etats-Unis appellent gouvernement et opposition à un dialogue sans préalables

Sa réaction sur la situation politique tendue au Togo était attendue. Les Etats Unis oar le biais de son Département d'Etat, vient de le faire.

Dans une déclaration faite par son porte-parole, Heather Nauert, les Etats-Unis ont déploré "la violence qui a coûté la vie aux manifestants et aux forces de sécurité", exhorté "toutes les parties à renoncer à la violence". Et pour ce qui est du dialogue clamé par tous, le gouvernement américain encourage "le gouvernement et l'opposition à engager un dialogue sans conditions préalables, ce qui est la seule solution à l'impasse actuelle".

Autre point de cette déclaration qui saute aux yeux, c'est la désapprobation par les Etats-Unis de la décision de restruction des manifestations en semaine de travail, prise conjointement par le ministre de la Sécurité, Yark Damehame et de l'Administration territoriale, Payadowa Boukpessi. "Les États-Unis sont également préoccupés par la décision du gouvernement togolais de restreindre les manifestations pendant la semaine de travail et d'arrêter un imam éminent dans la ville de Sokodé", pouvait-on lire dans la déclaration de M. Nauert. Ils en appellent au gouvernement togolais "à défendre les droits humains de ses citoyens, notamment leur liberté d'expression, de réunion pacifique et de liberté sur Internet, et à faire en sorte que toutes les personnes arrêtées lors des manifestations bénéficient du droit à une procédure régulière".

Les Etats-Unis justifient leur déclaration par leur profondément préoccupation par rapport à l'escalade de la violence, les restrictions à la liberté d'expression et de réunion au Togo liées aux protestations sur les réformes constitutionnelles proposées, et surtout par les informations faisant état d'un recours excessif à la force par les forces de sécurité et des milices parrainées par le Gouvernement qui utilisent la force et la menace de la force pour perturber les manifestations et intimider les civils.