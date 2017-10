Togo: Des acteurs de régulation s'approprient le TCA et l'avant-projet de loi sur le régime des armes à Tsévié

"Cerner le contenu du Traité sur le Commerce des Armes", "prendre connaissance de leurs rôles respectifs dans la mise en oeuvre dudit traité", "acquérir les connaissances nécessaires pour le plaidoyer à l'adoption des textes modernes, intégrant les aspects pertinent du TCA" et "s'approprier le projet de loi sur le régime des armes au Togo", ce sont là des idées qui sous-tendent l'organisation d'un atelier ouvert ce mercredi dans la ville de Tsévié par le CNLPAL (Commission nationale de Lutte contre la Polifération des Armes légères et de Petit calibre).

Cet atelier comme celui de Lomé il y a quelques semaines rassemble des magistrats, agents de police, de douane, de gendarmerie, représentants de structures étatiques et de la société civile, acteurs rentrant dans l'application et la vulgarisation de ce traité, de la région maritime.

Les travaux de cette rencontre de trois jours ont été ouverts par le Vice-président du CNLPAL, Inoussa Bouraïma. Celui-ci a situé dans un premier temps le contexte de l'organisation de cet atelier. Il s'agit d'après lui d'un rendez-vous pour amener les différents acteurs rassemblés à un même niveau de comprenhension et à s'approprier le TCA, ratifié depuis Octobre 2015 par le Togo, en vue de sa mise en oeuvre. Il juge pertinente cette démarche dans la mesure où, la mise en application du TCA peut s'avérer un outil de protection efficace de la population civile. Il en veut pour preuve, le fait que le TCA peut aider au mieux au contrôle de la prolifération de armes illicites. M. Bouraïma a dès lors invité les participants à une attention particulière en vue de tirer meilleur profit des communications de l'atelier.

Avant le Vice-président de la CNLPAL, c'est l'Attaché du préfet de Zio, qui, transmettant le message de son supérieur, "a salué le dynamisme de la CNLPAL pour différentes missions comme les opérations foraines de marquage des armes et campagnes de sensibilisation". De sa compréhension du TCA, qui fait l'objet de cet atelier, il reste convaincu que ce "traité vise à prévenir et à éliminer le commerce illicite des armes classiques et d'empêcher leur détournement vers le marché illicite, ou pour un usage final non autorisé...".

Entre autres communications au programme de cet atelier, il y a "Le TCA et son champ d'application (armes classiques, munitions, pièces et composantes) : histoire, négociation, adoption et évolution", "Contrôle des transferts", "Coopération internationale et assistance internationale", "Relations entre le TCA et les autres instruments universels et régionaux", ""Echanges d'information et cobservation des données", "Violence fondée sur le sexe", et ""Echos de la 3ème Conférence des Etats Parties au TCA".

L'atelier de Tsévié est partie prenante d'une série de rencontres dans sept villes du Togo, inscrites au programme du "Projet de formation pour l'appropriation et la mise en oeuvre du TCA ; Plaidoyer d'adoption et de vulgarisation de l'avant-projet de loi sur les armes au Togo". Ce projet de la CNLPAL est financé par le Fonds d'affectation volontaire mis sur pied par la 2ème Conférence des Etats parties tenue eu Août 2016 à Génève en Suisse.