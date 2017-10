Afrique de l'Ouest: La CEDEAO soutient le processus engagé et réclame des sanctions contre les auteurs de violence

C'est en tout cas une position qui ne restera pas sans réaction de la part de l'opposition togolaise qui est toujours rattachée à sa revendication d'un retour pur et simple à la Constitution de 1992 et au droit de vote des Togolais de la diaspora.

Fort de tout ce qui précède donc, la CEDEAO considère que "le Togo doit avoir un climat de paix. C'est un pays qui fait son chemin " et encourage "tous les Togolais à trouver la meilleure voie nécessaire" mais elle estime déjà que "les propositions qui sont déjà faites sont des propositions qui permettent d'avancer vers plus de démocratie au Togo".

Aussi, estiment-ils "qu'il faut des négociations car il y a des institutions au Togo et que ces négociations doivent aboutir à des modifications constitutionnelles qui ont été déjà engagées, c'est-à-dire la limitation de mandats à deux, et la question d'élection où la majorité absolue doit être constatée au premier tour ou à défaut, il faut un deuxième tour".

De par la déclaration faite par le président ivoirien, Alassane Ouatarra, au nom de la CEDEAO, et après des discussions avec ses collègues, Faure Gnassingbé, président en exercice de la CEDEAO, Mamadou Issifou du Niger, Nana Akufo Addo du Ghana et Mahamadu Buhari du Nigeria, il en ressort qu'il a été reconnu " qu'il était important qu'il y ait un climat de paix au Togo". Ils disent condamner "la violence quelque soit l'origine de la violence. Donc les manifestations doivent pouvoir se faire mais de manière pacifique".

Copyright © 2017 Télégramme228. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.