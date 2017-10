Tunisie: La Tunisie a besoin d'idées fortes

«Ceux qui gouvernent aujourd'hui et leurs prédécesseurs qui se sont succédé pendant près de 7 ans, ont gardé les mêmes politiques et orientations. On ne peut être au rendez-vous avec l'histoire, en étant tourné vers le passé », fait remarquer l'universitaire Saïed.

Pour lui, « ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie n'est qu'un flagrant démenti de ce discours caduc qui se veut en total déphasage avec la réalité du pays et les exigences du 21e siècle ». On a, à tort, improvisé, bricolé et contourné règles constitutionnelles, principes et fondements du vivre-ensemble, « cherchant une certaine légitimité dans les cimetières ou encore dans les politiques des années 60-70 », se désole encore Saïed, soulignant que l'heure du réveil a sonné.

La Tunisie n'a pas besoin de leaders, contrairement à ce que prétendent ces députés qui nous refilent leurs fulgurances devant les caméras-télé, mais plutôt d'une nouvelle organisation politique allant de la base vers le haut. Car le peuple a déjà dit son mot et tracé le chemin à suivre, soutient l'enseignant universitaire.

Les gouvernants sont quant à eux appelés à changer de logiciel, à l'aune des mutations que connaissent le pays et le monde. Si bien que les nouvelles technologies de la communication et de l'information ont permis aux jeunes Tunisiens d'être au diapason des différentes expériences internationales, à même de placer, désormais, la barre très haut, alerte Saïed.

«On a besoin d'une nouvelle définition du pouvoir central, d'une Constitution allant de pair avec cette brèche ouverte dans l'histoire du pays et d'une nouvelle organisation politico-administrative qui rompe avec les gaucheries du passé, car l'actuelle a changé uniquement de façade », extrapole l'analyste.

Une étape exceptionnelle nécessite des mesures exceptionnelles

N'y allant pas par quatre chemins, l'économiste Abdeljelil Bédoui fait observer que « la dégradation généralisée » est le « fruit » d'une classe politique alliant superstars des joutes verbeuses et hommes « forts » avec des idées faibles.

«La classe politique s'est discréditée par sa manière d'agir dans un contexte exceptionnel. Elle garde les mêmes approches et méthodes, les mêmes réflexes. Or, une étape exceptionnelle nécessite des mesures exceptionnelles ! », s'exclame Bédoui.

Tel qu'il l'appréhende, sauver le pays du gouffre et la nation d'une grande déchéance sociale passe nécessairement par l'accroissement des investissements publics et privés. La Tunisie a, faut-il rappeler, occupé la 95ème place (sur un total de 137 pays), avec un score de 3,93 sur 7, dans le classement annuel sur la compétitivité globale du Forum économique mondial de Davos pour 2017-2018 ».

L'analyste politique insiste, du reste, sur l'investissement privé pour tirer l'économie vers le haut. Il faudra, pour ce faire, aplanir toutes les difficultés et lourdeurs administratives, dit-il. «L'Etat cherche à relancer l'investissement privé par l'octroi d'avantages et de facilités, mais en réalité les choses ne vont pas s'améliorer du fait de cette instabilité sociale qui perdure. Il faut des mesures exceptionnelles pour traiter les questions qui urgent dans un contexte exceptionnel », alerte, derechef, l'universitaire. De l'avis des deux analystes, la Tunisie est au bord du gouffre et risque de finir par s'y installer, si l'on tarde encore à éradiquer tout ce qui menace l'économie nationale.

Changer de logiciel pour sauver le pays et la nation est le défi de l'heure. Il revient aux gouvernants d'aujourd'hui de choisir entre deux éventails: ou enfants valeureux de la patrie ou bibelots de la nation.