Tunisie: L'intégrité du prix Nobel

La Tunisie reste, à ce jour, impressionnée par l'une de ses propres performances les plus valeureuses, celle ayant conduit au prix Nobel de la paix 2015 attribué au Quartette ayant chapeauté le dialogue national qui a mené le pays à bon port au lendemain de la révolution. Ce fut exceptionnellement, à la fois, un Nobel de la paix civile et de la paix sociale qui a débouché sur une expérience démocratique unique au monde, celle d'une transition réussie dans un pays musulman.

Mais au moment même où le pays ambitionne d'entamer une sensible reprise économique, dans la foulée de la petite croissance de 2,2% que promet cette année-ci, voilà que l'un des vaillants bras du Quartette menace de quitter l'union nationale et donc le consensus de gouvernement initié par le président de la République.

Ce consensus national donne, il est vrai, souvent l'impression d'être critiqué de toute part, mais il s'est érigé salutairement malgré l'extrême diversité de ses protagonistes et brille de nouveau de mille feux à chacune des illustrations que lui accorde un vote parlementaire qui s'annonçait risqué. Même lorsque des questions qui divisent sont en jeu.

L'intégrité du prix Nobel est ainsi devenue un symbole majeur de la cohésion nationale et d'un avenir prometteur où la prospérité partagée et pérenne s'invite et se promet.

Mais lorsque l'Utica rue dans les brancards, tout comme ce fut le cas, l'an passé, pour l'Ugtt, il est utile de faire une pause pour recoller les morceaux. Pour éviter que l'édifice ne se torde le cou ou s'écroule. Car au-delà de la Loi de finances et du budget, qui font conjoncturellement débat, il s'agit de préserver, coûte que coûte, l'intégrité du prix Nobel, car il représente désormais, aux yeux des Tunisiens, comme du monde entier, un modèle supérieur d'entente nationale et de gouvernance, qu'il s'agit de consolider et de parfaire, non de jeter aux orties au premier croisement.