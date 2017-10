Tunisie: En roue libre

L'investissement artistique et intellectuel, -- à travers des fonds considérables -- pour la Cité… Plus »

La compétition s'arrête aujourd'hui pour permettre aux équipes qualifiées pour les quarts de finale et celles concernées par les étapes du classement de prendre un nouveau souffle et affûter leurs armes.

Les Tunisiens étaient hier devant l'obligation de s'imposer face à la coriace équipe du Ghana pour passer et s'adjuger la première place de la poule A. Ils comptent une victoire tirée par les cheveux, la journée inaugurale, contre des Libyens assez performants, et une deuxième réalisée sans peine, la seconde journée, face au Kenya, l'unique dans la poule B incapable d'arracher le moindre set.

Algériens et Rwandais qui comptent deux victoires et sans le moindre set raté se sont rencontrés hier pour la première place de la Poule D.

