Tunisie: Tunis, capitale arabe et africaine

Les 120 rameurs présents à Tunis représentent 24 pays africains et arabes. Ils séjournent parmi nous depuis le 11 de ce mois. Leur séjour se prolongera jusqu'à dimanche prochain.

Nos hôtes sont à Tunis pour participer à un camp d'entraînement organisé au Centre international de développement d'aviron du Lac de Tunis par la Fédération tunisienne d'aviron en collaboration avec la Fédération internationale d'aviron. Ce camp d'entraînement s'inscrit dans le cadre du programme de la Solidarité olympique et est réparti en deux stages d'entraînement.

Le premier rassemblement, dédié aux rameurs africains, s'est déroulé du 12 au 22 octobre et a précédé les Championnats d'Afrique seniors et juniors filles et garçons qui ont eu lieu le week-end dernier.

Championnats arabes : dix nations au rendez-vous

Le second stage consacré aux rameurs arabes a débuté dimanche dernier et se poursuivra jusqu'à ce samedi. Il est à noter que le plan d'eau du Lac de Tunis abritera à partir de demain les Championnats arabes seniors et juniors filles et garçons, et qui s'étaleront sur trois jours.

Dix nations prendront part à ces joutes arabes, à savoir l'Algérie, l'Egypte, le Maroc, Djibouti, le Soudan, les Emirats arabes unis, l'Irak, le Liban, le Qatar et bien entendu la Tunisie, pays organisateur.

Côtoyer autant de rameurs à l'occasion des joutes arabe et africaine est une bonne opportunité pour les membres de notre équipe nationale qui ont besoin de ce genre de stages et de compétitions internationaux pour gagner en expérience.