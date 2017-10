Tunisie: La Steg libérera le tiers de ses cadres et agents

L'investissement artistique et intellectuel, -- à travers des fonds considérables -- pour la Cité… Plus »

Au programme de cette journée figurent des interventions sur les thèmes tels que : «L'éthique professionnelle soutient la bonne gouvernance», «La reconnaissance des efforts des fonctionnaires : un mécanisme de développement du rendement et de la compétence», «L'action syndicale : une locomotive du rendement et du développement de la compétence professionnelle au sein de l'entreprise».

L'éthique professionnelle occupe une place centrale dans la gestion des entreprises publiques et privées d'autant qu'elle garantit la rentabilité, le rendement et la bonne gestion des ressources financières.

Pour lui, l'organisation de cette journée de sensibilisation s'inscrit dans le cadre de l'adhésion de la Steg au projet national visant à améliorer le rendement de la fonction publique et son engagement à diffuser la culture du travail et de l'éthique professionnelle ainsi que dans le renforcement des principes de la bonne gouvernance et la sensibilisation à la culture du travail et du don de soi.

La mise à la retraite de ce nombre important de compétences constitue « un grand défi» nécessitant l'adoption de méthodes et de mécanismes à même d'aider à y faire face, a-t-il ajouté lors d'une journée d'étude organisée par la compagnie sur le thème: «La valeur travail doit être revalorisée : réalité et perspective de l'éthique professionnelle».

