Tunisie: La valse des entraîneurs a commencé

D'autre part, une source digne de foi nous a confié que l'USBG va résilier les contrats de certains joueurs, au mois de décembre, et qu'elle est actuellement en contact très avancé avec un gardien de but dont elle ne veut pas révéler le nom. La valse a commencé et ce n'est qu'un début.

Par ailleurs, face à cette situation embarrassante et à l'atmosphère tendue, Lassaâd Abdelkebir et Lassaâd Jaïdi, deux membres, se sont retirés également du comité, de leur propre gré. A ce niveau , nous avons appris que vendredi prochain se tiendra une assemblée élective pour élire un vice-président. Trois autres candidats vont être choisis pour remplacer les partants.

