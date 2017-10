Tunisie: Un coup de semonce pour Maâloul !

Ce passage à vide intervient surtout lorsque la rencontre se trouve plongée, au moment où on s'y attend le moins, dans une tournure complètement inattendue.

Un but à froid, une expulsion qui touche une cheville ouvrière, un cadre de l'équipe, un changement malencontreux et que le joueur ne comprend pas mais qui influe directement sur ses camarades, sont, entre autres, des motifs de blocage pour une équipe, surtout une formation soumise à une forte pression, à la veille d'une rencontre importante. A plus forte raison si l'équipe manque d'expérience et est à court de compétitions de haut niveau.

Il n'est pas honteux de se demander si l'Etoile et le Club Africain n'ont pas été victimes de tout ce que les différents médias ont écrit et dit à leur propos. Les deux équipes, qui ont montré un visage bien différent de celui de ce triste dimanche, ont semblé être écrasées sous le joug d'une terrible pression.

En paraphrasant Max Gallo, nous pourrions dire que «la pression médiatique, associée à la pression de l'opinion, rend difficile l'exercice de ce à quoi on est appelé à faire». Et c'est ce qui est arrivé.

Cette pression incroyable et... impitoyable a coïncidé avec une journée «sans» qui a vu des joueurs à court de réaction. Cette sensible baisse de régime et de concentration intervient lorsque le joueur est sur une courbe de forme en situation de stabilisation, que les entraîneurs qui travaillent selon les méthodes scientifiques connaissent bien.

Pour mieux comprendre et en schématisant les choses : l'encadrement technique travaille pour «atteindre la forme» qui a une durée limitée dans le temps. Le préparateur physique qui tient les fiches individuelles des joueurs consigne tous les éléments, portant toutes les réactions et les répercussions de la charge de travail. Une fois la courbe de forme à son apogée, le personnel d'encadrement intervient pour fixer les dosages qui conviennent pour chaque joueur. C'est ainsi qu'on allège la charge de l'un alors qu'on la maintient ou l'augmente pour un autre. Une goutte de sang suffit pour donner les indications nécessaires, et les entraîneurs de sports individuels, surtout, ont recours à ces analyses scientifiques pour déterminer les périodes de forme, de stabilisation et de reprise pour ramener la forme au niveau le plus haut.

Zidane, au Real, a recours à cette méthode pour entretenir et surtout protéger ses éléments clés, tout en pratiquant un «tounover» intelligent. Il a eu l'aval de joueurs vedettes qui ont compris l'avantage de ce procédé de préparation moderne.

Pour revenir aux deux équipes tunisiennes, on peut conclure qu'elles n'étaient pas dans leur bonne période mais pour des raisons différentes.

L'Etoile, qui possède des techniciens de grande valeur formés conformément aux méthodes les plus modernes, a sans aucun doute décelé cette issue pour des joueurs qui ne sont malheureusement pas pris en charge par une seule autorité technique. Les calendriers, national et international, d'activité des joueurs et de l'équipe doivent être concordants pour éviter de perturber la charge de travail. Mais ils n'y peuvent rien.

Ajoutons la pression et nous aurons ce visage quelque peu hagard de Mathlouthi, le manque de fraîcheur de Ben Amor, pourtant un véritable feu follet, insaisissable, capable de tout faire avec un ballon, les jambes lourdes d'un demi qui a toujours ratissé le milieu, clé de toutes les manœuvres. L'Etoile n'était pas dans un bon jour. Al Ahly, en face, semble avoir bouffé du... lion !

Le Club Africain n'est pas dans cette situation. Il a surtout été victime des choix de son encadrement technique, qui a encore une fois malheureusement montré ses limites. Il est inutile de se lancer dans ce qui pourrait constituer une polémique qui ferait oublier le véritable problème de cette équipe. Nous rappellerons seulement un dicton célèbre : «si tout le monde dit que j'ai tort et que je suis le seul à dire que j'ai raison, c'est que j'ai tort».

C'est clair. Le Club Africain joue par instinct et ne possède plus cette personnalité qui en avait fait une formation que l'on craint même dans ses plus mauvais moments. Suivez mon regard !

En conclusion, c'est le sélectionneur national qui devrait être inquiet. Si l'on ajoute la prestation, pas très convaincante, des joueurs de l'Espérance à celle de l'Etoile et... du Club Africain (à la condition que ce ne soit pas des convocations de bienséance), ses joueurs clés sont en phase de méforme. Il aura rude à faire pour les relancer en une semaine.