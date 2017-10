Tunisie: Le temps commence à paraître long

A défaut de pouvoir chercher des prestations d'exception en coupes d'Afrique, les équipes tunisiennes ont montré leurs limites, ne serait-ce que pour les inventer, les improviser. Dans ce genre d'épreuve, elles savent retenir l'attention, mais elles sont toujours incapables de se montrer efficaces.

On s'interrogeait sur le sens de la coupe d'Afrique. Le sens de la compétition à laquelle elle est liée, le sens d'une consécration africaine, le sens de l'histoire, le sens des rêves et des symboles. Aujourd'hui, la réponse tient en un constat, une évidence: les équipes tunisiennes ne savent pas s'adapter aux exigences du haut niveau, encore moins libérer les initiatives, libérer les talents dans une épreuve qui n'en demande pas moins.

Le football qu'on est censé préconiser dans ce genre de compétition est un football total. Inspiré de préférence. C'est un système de jeu qui s'enclenche dès que les joueurs prennent possession de la balle. Ils doivent penser offensivement, même quand ils défendent. A l'instar de l'un de leurs compatriotes : Ali Maâloul dont le rendement a été déterminant dans le parcours d'Al Ahly. L'essence de cette méthode est tirée de l'équilibre entre la folie offensive et la solidité défensive. Le football total, créatif et offensif prend ainsi le dessus sur le football pragmatique et défensif.

La présence des équipes tunisiennes dans la compétition africaine est devenue au fil du temps un enjeu majeur, mais très rarement à la hauteur des aspirations. Elle exige un certain degré de performance. Elle interpelle un mode de comportement et un rythme de jeu bien particuliers. Voilà qui confirme un flux d'habituels constats moroses sur le football tunisien, lourds et inquiétants.

Il n'en demeure pas que lorsqu'on s'investit dans une mission, on n'a plus d'autre choix que d'en assumer la responsabilité et la mener jusqu'au bout. Beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Car dans les matches à fort enjeu, il n'est pas toujours facile d'avoir les solutions qu'il faut. Le savoir-faire dans les grandes épreuves n'est pas ce qui arrive aux équipes tunisiennes. Le talent n'est point dans le pré.

En l'absence de consécration, plus annoncée et rêvée que méritée, le temps commence à paraître long pour les représentants tunisiens dans les épreuves africaines. Long, mais surtout contraignant. Désormais, c'est une remise en cause qui est exigée en long et en large. L'on ne peut qu'attribuer l'échec des équipes tunisiennes dans les épreuves continentales qu'à des facteurs personnels, compétitifs et concurrentiels. Au fait, le football c'est au-delà de ce qu'on aurait pu penser. Le haut niveau encore davantage. On a encore du mal à pousser les joueurs à développer la mentalité de la gagne.

A développer le rapport spécifique aux victoires et aux exploits et qui ne se limite pas aux terrains de jeu. Il s'agirait à ne point douter d'une problématique bien plus large quant à la manière dont on appréhende le football du haut niveau. Ce qui s'est passé un certain dimanche, 22 octobre 2017, prouve encore une fois que la politique sportive, dans laquelle sont impliquées les différentes parties prenantes, évolue à l'écart du système, tant que celles-ci ne sont pas prêtes à instaurer une tradition et une culture de performance.

Enfin, avec ce gâchis et cette déception qui n'ont pas d'égal dans l'histoire du football tunisien, nous craignons qu'une bonne génération de responsables et de personnalités sportives risque, sous l'effet d'un véritable brisement de cœur, de tirer sa révérence. Le problème est qu'il n'y a pas eu, et qu'il n'y aura peut-être pas, de relève, et encore de succession méritée.

Ceux qui prétendent en avoir le statut n'ont ni l'expérience requise, ni le dévouement qu'ont les quelques dirigeants que le football tunisien est en train aujourd'hui de perdre...