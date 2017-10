Tunisie: Besoin de concentration

Le ratage monstre des Mineurs a fini par être payé cash, les locaux s'envolant par la suite vers un score fleuve.

Les carences défensives furent criardes, notamment côté gauche où Achraf Zouaghi n'a pas jusque-là été remplacé malgré l'apport de Mourad Zahou dont on connaît le point fort, les remises en touche.

Beaucoup se demandent ce que peut bien apporter Idrissa Niang, le dernier arrivé qui parut fébrile et sans idées claires.

On sait que l'ESM reste une équipe de contres par excellence, compte tenu du profil de ses joueurs, limités quand il s'agit de prendre le jeu à leur compte mais qui aiment s'engouffrer dans les espaces. Eh bien, ils ont trouvé à Gabès à qui parler. Il a suffi que les Maâouani, Meniaoui, Ayari et consorts attaquent à outrance dans l'espoir de remonter leur double handicap initial sur deux penalties pour aussitôt se découvrir et se faire contrer par la vitesse de Fehmi Kacem et consorts.

On a payé cash

L'entraîneur Ghazi Gherairi n'a pas tort lorsqu'il met l'accent sur la semaine tourmentée qu'ont vécue ses hommes avant le déplacement de Gabès. «Nous avons dû payer cash les problèmes financiers que rencontre le club, et leurs conséquences sur la concentration des joueurs qui n'ont pas été payés», a-t-il souligné.

En fait, avec un jour de grève, et des attentes à n'en plus finir dans l'espoir de recevoir une partie des arriérés de salaires et de primes, l'indispensable concentration sur le match s'est révélée insuffisante.

«Il n'y a qu'à voir le premier quart d'heure où nous n'étions pas encore dans le match. Notre entame a été catastrophique», observe Gherairi.

Un report malvenu

A présent, l'ESM devra patienter jusqu'au 4 novembre prochain et la 9e journée pour croiser le fer en déplacement avec l'Espérance Sportive de Zarzis. En effet, son match de la 8e journée au cours duquel il devait recevoir ce week-end le Club Athlétique Bizertin a été reporté au 17 décembre prochain. Un report malvenu puisqu'il condamne les «Sang et Or» du Sud-Ouest à effectuer eux déplacements de suite. Du coup, les difficultés s'amoncellent après cette première défaite de la saison.

Le staff technique métlaouien cherche un sparring-partner pour conclure un match amical ce week-end afin de meubler cette énième trêve de la saison et éviter aux joueurs un manque de compétitivité total.