Tunisie: Une nouvelle dynamique de l'investissement

L'investissement artistique et intellectuel, -- à travers des fonds considérables -- pour la Cité… Plus »

Quant à la société « El Khatatif » confisquée totalement par l'Etat, elle est propriétaire d'un terrain à La Goulette d'une superficie de près de 11 ha dans la zone industrielle, au niveau de l'autoroute Tunis-La Goulette. Ce terrain peut être exploité dans le cadre du partenariat avec le secteur privé pour réaliser un projet économique ou industriel. D'une façon générale, il est important de choisir minutieusement les investisseurs non seulement compte tenu de leurs offres financières mais surtout de leurs programmes d'investissement, de leur capacité d'employabilité et des niveaux d'exportation attendus.

Des projets relevant de la société d'«El Karam Holding» peuvent être proposés pour concrétiser le partenariat avec le secteur privé. « El Karama » compte effectuer une cession partielle du capital de la société «Goulette Shipping Cruise » dans le cadre du partenariat public-privé. Les objectifs escomptés consistent à redynamiser le secteur du tourisme à travers les voyages en mer. Il s'agit aussi d'élaborer des études et de consentir les investissements nécessaires pour réaliser un projet programmé et qui consiste en un delphinarium.

A titre d'exemple, la Smvda « Zitouna 1 », totalement exportatrice, est la propriété de la société « El Karam Holding » qui exploite sous forme de location de l'Etat une terre d'une superficie de près de 766 ha dont près de 520 ha plantés intensivement en oliviers irrigués par le système goutte-à-goutte. Elle dispose aussi d'une huilerie moderne productrice d'huile d'olive de haute qualité. Un appel d'offres a été lancé pour la cession et le marché a été remporté par le Groupe indien « Iffco » considéré comme l'une des grandes pointures dans le secteur des industries alimentaires et un géant de l'exportation des huiles végétales dans le monde.

Par ailleurs, il a été procédé à la révision du cahier des charges n°36 relatif aux sociétés de mise en valeur et de développement agricole (Smvda). Dans le cadre du partenariat public-privé, 36 Smvda seront lancées. En effet, il est possible de réaliser des projets de partenariat agricole avec des investisseurs privés en vue de contribuer à renforcer la production et à concrétiser la politique agricole, notamment en matière de sécurité alimentaire, la promotion des exportations et de création de postes d'emploi. La superficie totale des fermes relevant de la liste n°36 est de l'ordre de 23.500 hectares répartis à travers 10 gouvernorats et 25 délégations.

Le coût de ce projet est estimé à 220 millions de dinars. L'autre projet concerne la station de dessalement de l'eau de mer à Gabès au profit du Groupe chimique tunisien avec une capacité estimée à près de 50.000 m3 par jour et un coût estimatif de 250 millions de dinars. Quant au troisième projet, il concerne l'aménagement et la construction d'un port de plaisance à Sidi Bou Saïd avec un coût estimatif de 50 millions de dinars.

Pour ce qui est des contrats de partenariat entre le secteur public et le secteur privé, on a déjà démarré l'élaboration des études des projets dont trois sont prévus pour 2018. Il s'agit de la station d'épuration des eaux usées au bassin nord de Tunis au profit de l'Office national de l'assainissement (Onas) avec une capacité de traitement estimée à près de 90.000 m3 par jour.

