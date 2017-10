Sénégal: Déguerpissement de la corniche de Touba - Serigne Cheikh Sidy Mokhtar Mbacké promet un site de recasement

Si rien n'est fait d'ici là, les boulangers envisagent de ne pas fabriquer de pain les 1er et 2 novembre… Plus »

« Serigne Cheikh Sidy Mokhtar a demandé le recensement des personnes impactées et ensuite leur recasement. Nous en avons déjà discuté avec les autorités étatiques et il est prévu à cet effet la construction de trois marchés et aussi la finition de la construction d'un marché déjà ébauché. Les déguerpis des grands axes de la ville seront les premiers servis et le reste sera distribué aux demandeurs. Je veux vous dire que lors des opérations de déguerpissement et d'enlèvement de ces désencombrements, il n'y a pas eu deux poids deux mesures, personne n'a été épargné aussi bien les descendants de Serigne Touba que les habitants venus d'ailleurs. Il a même été dit que des lieux de prière ont été démolis, mais c'est toujours dans le respect des normes de construction», a déclaré Serigne Bassirou Abdou Khadre MBACKE.

