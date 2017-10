Tunisie: Des dizaines de protestataires revendiquent leur droit à l'emploi et à l'enseignement

Des dizaines de sourds-muets se sont rassemblés lundi matin devant le Théâtre municipal de Tunis pour appeler le gouvernement à satisfaire leurs revendications sociales relatives notamment à leur droit au travail et à l'enseignement. Les protestataires ont décidé d'avoir recours à la justice et de porter plainte contre les responsables qui refusent d'appliquer la loi relative à leur recrutement.

Dans une déclaration à l'agence TAP, Mohamed Mansouri, président de l'association «Ibssar» de loisir et culture pour les non et mal-voyants, a signalé que les revendications des sourds-muets ont été adressées à la présidence du gouvernement et à la présidence de la République depuis le mois d'avril dernier.

«Les sourds-muets revendiquent l'application de la loi relative à l'emploi des porteurs de handicap, la garantie du transport, la diffusion du langage des signes et de l'écriture en braille ainsi que la généralisation et le développement de l'enseignement au profit des handicapés conformément aux conventions internationales et à l'article 48 de la Constitution tunisienne», a-t-il précisé.

Selon la même source, à ce jour, la présidence du gouvernement n'a pas encore répondu à ces revendications.

«A cet effet, nous porterons plainte en justice contre les responsables qui refusent d'appliquer la loi publiée en octobre 2016 relative à l'emploi des personnes porteuses de handicap», a ajouté Mohamed Mansouri.

A noter que le nombre de handicapés en Tunisie avoisine les 500.000 dont 180.000 sont des sourds-muets.