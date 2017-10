Mali: Reformes du système de santé du pays - Le directeur intérimaire de l'Usaid donne des pistes

Le médecin général des armées était en visite au Niger et au Mali où elle a… Plus »

Quant à Yaya Zan Konaré, président de la Fénascom et représentant de la société civile, il a félicité les organisations de la société civile nationale et internationale ainsi que le secteur privé qui continuent à accompagner le gouvernement pour surmonter les efforts de la crise sécuritaire tout en assurant l'accessibilité des populations aux soins de santé, en réponse à l'équité dans la mise en œuvre du Prodess III.

En outre, Schmidt a salué les réflexions sur les reformes du système de santé en cours avant de suggérer leur prise en compte dans les plans opérationnels. Il a réitéré le soutien des partenaires techniques et financiers à la politique de la décentralisation, de la déconcentration et de la régionalisation afin de donner plus de chance aux régions d'améliorer l'état de santé des populations.

Pour le patron de l'Usaid, malgré les efforts, d'importants défis demeurent parmi lesquels l'atteinte des Objectifs annuels assignés par le Prodess, la couverture maladie universelle, la disponibilité de ressources humaines de qualité et leur distribution équitable, etc.

