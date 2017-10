Mali: Une mission de la Statistique Suède (SCB) pour le renforcement des capacités de l'INSTAT

Le médecin général des armées était en visite au Niger et au Mali où elle a… Plus »

iii) de faire des observations et recommandations en termes de partage de définition et de partage de responsabilité.

La formation a été assurée par deux (O2) cadres de haut niveau de la SCB en mission au Mali, en l'occurrence Mme Cécilia WESTSTROM, adjointe au chef du bureau coopération internationale et Mme Christine VHRLANDER, adjointe au chef du département communication. Prenaient part à cette séance de travail, les chefs de départements de l'INSTAT ou leurs représentants. Les deux expertes suédoises ont expliqué de long en large la pratique de la Planification et du suivi des activités en vigueur au service suédois de la statistique.

« Dans nos échanges, j'ai insisté sur le fait qu'il y a un Contrat-Plan entre l'Etat et l'INSTAT. La mission de l'INSTAT est de satisfaire ce Contrat-Plan à travers lequel nous serons évalués par l'Etat », a souligné Dr. BOUARE. Au sein des départements, il faut qu'on ait des dispositifs qui fassent en sorte qu'à chaque étape qu'on ait besoin de rapportage et qu'on n'aille pas tirer de gauche à droite, a-t-il instruit.

Les travaux techniques de la mission se sont soldés, le 4 octobre, par un atelier d'échanges des expériences des deux pays et de formation des chefs de départements de l'INSTAT sur les mêmes thématiques. La cérémonie d'ouverture de cet atelier a été présidée par le Directeur Général Adjoint de l'INSTAT, Monsieur Issa BOUARE. Dans son allocution, Monsieur BOUARE a remercié la SCB pour ses efforts constants en faveur de l'INSTAT. Il a rappelé que l'INSTAT a amorcé un processus de mutation institutionnelle marqué par la récente signature du Contrat-Plan entre l'INSTAT et l'Etat. Ce volet de la mutation institutionnelle a été l'un des points les plus discutés entre la Direction de l'INSTAT et la délégation suédoise.

