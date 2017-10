Burkina Faso: Le pays présente à Genève les mesures prises pour l'épanouissement des femmes rurales

L'audience en appel contre l'ordonnance de non-lieu, de non-lieu partiel, de requalification et de transmission de… Plus »

En conclusion, Mme Zongo Hien a reconnu toutefois que des contraintes économiques, financières et politiques - en l'occurrence la pauvreté, l'analphabétisme, l'insuffisance des ressources financières et matérielles - constituent toujours des facteurs qui inhibent la réalisation des droits contenus dans la Convention.

Au cours des débats, la délégation a répondu aux questions qui lui étaient adressées par les membres du Comité s'agissant, notamment, du calendrier des réformes ; de la situation des réfugiés ; de la prise en charge des victimes de violence ; de la participation et de la représentation des femmes ; des talibés ; de la prostitution ; des mariages précoces ; des mutilations génitales féminines ; de l'accès des femmes à la terre et aux crédits ; ou encore des conditions de vie en détention.

