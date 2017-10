Cameroun: Sécurité sociale - La CNPS récompensée pour ses bonnes pratiques

Le pays dispose désormais d'un User Group et peut mettre sur pied des projets locaux. Plus »

La compétition était donc rude, mais le prix AISS des bonnes pratiques pour l'Afrique 2017 a été remporté par la CNPS du Cameroun. Ce prix récompense une pratique innovante qui permet de développer et renforcer les capacités institutionnelles de façon continue. Ceci, notamment grâce à la mise sur pied des secrétariats sociaux (partenaires d'accompagnement à l'affiliation des travailleurs indépendants et du secteur informel à l'assurance volontaire, la cartographie des risques, le support Sapelli, le dispositif antifraude et anticorruption. À cela, il faut ajouter la téléimmatriculation.

Selon le site Internet de l'AISS, le prix des bonnes pratiques pour l'Afrique, une sorte de « Coupe d'Afrique de la sécurité sociale » est la distinction la plus convoitée dans le domaine. Cette année, le concours a attiré 70 soumissions au total, présentées par 30 organisations issues de 21 pays », selon le rapport du jury international. Et d'après Hans-Horst Konkolewsky, secrétaire général de l'AISS, « le nombre record de soumissions à ce concours de bonnes pratiques témoigne des progrès qui ont été réalisés pour élargir l'offre d'excellents services de sécurisation sociale dans la région ».

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.