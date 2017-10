Cameroun: TIC - Wikimedia Le pays dans la communauté

Le pays dispose désormais d'un User Group et peut mettre sur pied des projets locaux.

Bien sûr, le Cameroun continuera à participer aux projets internationaux pour alimenter Wikipedia comme « Wiki Loves Africa », dont la 4e édition a été lancée ce mois d'octobre 2017 jusqu'au 30 novembre prochain. Mais désormais, sur le plan local, le pays pourra développer ses propres projets, former et sensibiliser les contributeurs. Ceci grâce au User Group Cameroun, entité du pays officiellement affiliée à la Wikimedia Foundation. Explications données il y a peu par Georges Fodouop, formateur wikimedia, lors de la présentation de « Wiki Loves Africa » à ActivSpaces, à Douala.

Et puisque l'Afrique en miniature est User Group depuis juillet 2017, des initiatives sont déjà en train de se mettre en place pour renforcer la visibilité du triangle national sur Internet. Parmi elles, l'exploration de tous les mets du Cameroun. Contenus photos et textes sur Wikipedia permettront de mettre en lumière la richesse culinaire locale. Autre idée en développement, la création du répertoire de tous les quartiers de Yaoundé. Ces projets vont voir leur concrétisation dans trois à quatre mois. De plus, le User Group local a ceci de particulier qu'il tient compte des composantes linguistiques du pays. Ainsi, du côté des Camerounais d'expression française, on aura les producteurs de contenus. Quant aux compatriotes d'expression anglaise, ils seront en plus spécialisés dans le développement des programmes informatiques et des applications. Une orientation qui se justifie par le fait que Buea abrite la Silicon Mountain, notre Silicon Valley locale.

Et pour fournir du contenu de qualité, notamment dans le cadre de cette quatrième édition de « Wiki Loves Africa» sur le thème « Les gens au travail », deux formations auront lieu les 2 et 16 novembre dans la capitale économique. Et le projet de cette année a plusieurs particularités. Déjà, conséquence d'un User Group national, avant d'être primés sur le plan international, les gagnants de ce concours audiovisuel réunissant photos, vidéos et audios seront récompensés par un jury local composé de Nicolas Eyidi et Linda Dreisen, photographes professionnels et de Hako Hankson, plasticien.

Autre particularité, un vernissage est prévu à la fin du concours, avec exposition des quinze meilleures photos de candidats camerounais. Des images parmi lesquelles on pourrait retrouver des photos-essais sur les « femmes au travail » et « les métiers rares ou en voie de disparition ».