Sénégal: Nuages sur la campagne arachidière - la Copega menace de se retirer si...

«Nous voulons manifester notre désaccord total parce que avant la tenue du conseil interministériel (hier), nous avons envoyé des lettres et des propositions au gouvernement avec notre compte d'exploitation pour expliquer au Premier ministre et au ministre de l'Agriculture comment nous travaillons et qu'à partir de cela, qu'ils appliquent une taxe raisonnable pour nous permettre de travailler », a déclaré Habib Thiam, le président du Copega.

M. Thiam qui s'est exprimé dans les ondes de Sud Fm fustige la taxe à l'exportation que l'Etat du Sénégal envisage de fixer à 30 francs. Car, craint-il, si en plus de la baisse des cours au plan mondial et la hausse des prix au niveau national on y ajoute cette taxe de 30 francs Cfa, ils risquent de ne pouvoir être compétitifs à l'international.

Selon lui, il a déjà prévenu les autorités sur les conséquences qui pourraient découler de leur entêtement : «Je leur ai dit que cette campagne est hypothéquée si on nous applique les 30 francs Cfa et qu'on subventionne les huiliers jusqu'à hauteur de 150 000 tonnes, cela veut dire qu'avec la production de 1,2 millions de tonnes attendue que la campagne sera très difficile cette année».