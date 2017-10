Cameroun: Yaoundé - Un dépôt de gaz prend feu

Le pays dispose désormais d'un User Group et peut mettre sur pied des projets locaux. Plus »

Hier, de fortes explosions de bouteilles de gaz ont rompu le calme qui règne habituellement au quartier Mimboman à Yaoundé. Un dépôt de gaz a pris feu, occasionnant au passage d'importants dégâts dans la zone dite Mimboman-Liberté. Sur le lieu, les installations électriques sont touchées. Plusieurs boutiques situées aux alentours de l'atelier de gaz sont réduites en cendres. Même le magasin de pneu n'a pas échappé aux flammes. On peut y voir des restes de pneus calcinés. Une partie de la quincaillerie également. « Environ une dizaine de bouteilles de gaz pulvérisées et une centaine touchée par le feu. Heureusement aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée », explique l'inspecteur de police, Jean Marie Mbida, trouvé sur place.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.