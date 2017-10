Cameroun: Les points déjà validés

Le panier des soins, la prise en charge des malades et les coûts préoccupent les acteurs du processus de mise en place au Cameroun.

La mise sur pied depuis deux ans d'un Comité intersectoriel comprenant les administrations, les formations sanitaires, les sociétés savantes, les corporations, la société civile et d'autres partenaires permet de donner un visage à la Couverture santé universelle. Ayant opté pour une démarche participative et consultative, c'est le 7 juillet 2017 que le comité national multisectoriel en charge de mettre en place la Couverture santé universelle au Cameroun (CSU) a validé un certain nombre de mécanismes y relatifs. Il s'agit du panier des soins de la prise en charge des malades et les coûts.

- Le paquet des soins

Ce sont au total 185 soins et services de santé. Des prestations qui seront effectuées au niveau des centres de santé, des centres médicaux d'arrondissement et des hôpitaux de district. Pour le ministre de la Santé publique, André Mama Fouda, c'est un processus qui doit être bien pensé pour satisfaire toutes les couches de la population. « Ce processus renferme des subtilités et des exigences qu'il convient de maîtriser. C'est pour une meilleure compréhension et une bonne appréciation par tous les acteurs que nous devons procéder étape par étape», rappelle-t-il sans cesse. Pour André Mama Fouda, il faudrait s'assurer d'une offre de qualité en soins de santé à tous les Camerounais, sans avoir à se heurter aux difficultés financières. Car ce concept, qui diffère de l'assurance maladie universelle, va permettre de réduire les inégalités d'accès aux soins de santé dans les ménages.

- La prise en charge des malades

Grâce à une couverture fiable, équitable et financièrement soutenable où chaque individu est appelé à contribuer en fonction de ses capacités. Les services offerts dans ce cadre prennent en compte un éventail complet des services de santé essentiels, y compris la prévention des maladies et la réhabilitation des infrastructures. C'est dans cet ordre d'idée qu'en septembre dernier, une rencontre a permis d'apprécier et d'arrêter les activités d'accompagnement de chaque malade devant le conduire aux soins de santé sur l'ensemble du territoire. « C'est une sorte de boussole permettant d'avoir la même qualité de soins dans toutes les formations sanitaires du pays en faisant appel aux experts par domaine », a expliqué le ministre.

- Les coûts des soins

Et pour ces pathologies, il sera question de les identifier, préciser les consommables à utiliser pour les diagnostiquer tant au niveau de l'infirmier que du médecin. « Ceci permettra de définir le coût d'intervention de chaque maillon de la chaîne tant au niveau de l'infirmier que du médecin. Y compris celui de l'hospitalisation et des intrants. Dès lors, on pourra définir le coût global de chaque traitement », a précisé André Mama Fouda. « D'ici novembre 2017, nous pensons pouvoir proposer un document- cadre décrivant l'ensemble du processus présentant les projections financières de ce grand projet social, pour lequel nous sommes tous interpelés », a conclu André Mama Fouda.