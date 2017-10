Cameroun: Couverture santé universelle - Les pistes de financement

Le pays dispose désormais d'un User Group et peut mettre sur pied des projets locaux. Plus »

Car c'est une dimension obligatoire. Ceci sachant que 85% de la population est dans le secteur informel ». A en croire le Dr Bernard Cheumaga, coordonnateur du groupe technique national pour CSU, l'étude va être transmise au gouvernement pour appréciation le moment venu. Mais séance tenante, le Minsanté a indiqué d'ores et déjà que « nous connaissons à peu près la population qui sera capable de contribuer. Il faut déjà comprendre que ce n'est pas le ménage qui contribuera, mais chaque individu en fonction de son revenu. Le couple qui travaille et qui n'a qu'un enfant, va contribuer comme celui qui a dix enfants. C'est la solidarité adoptée dans notre système ». En attendant la détermination des montants des contributions, d'autres réunions ont été annoncées sur le même sujet.

Menée dans quatre régions (l'Est, le Centre, le Littoral et le Sud), l'étude a dévoilé un classement des populations en plusieurs catégories. Notamment les agriculteurs, les salariés du secteur privé formel, les salariés du secteur public, les personnes sans emplois (chômeurs, élèves, étudiants)... Le tout avec des propositions de contributions annuelles. A peine l'exposé bouclé qu'un représentant des agriculteurs est entré en scène. « Nos revenus ne sont pas constants. Ils dépendent de la conjoncture, du climat et autres. Donc, on ne peut pas avoir à payer un taux fixe », a-t-il lancé. La couverture santé universelle est soutenue par trois questions fondamentales : quels services sont offerts ? Qui est couvert ? Et comment ? Aussi, le ministre de la Santé publique a-t-il expliqué que « nous avons voulu savoir comment le secteur informel va contribuer.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.