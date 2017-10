Cameroun: As Fortuna - De l'ambition à revendre

La qualification pour la MTN Elite One est le couronnement d'une vingtaine d'années d'efforts et de sacrifices.

Comme elle a commencé, c'est par une prière dite par son gardien de buts, Jean Daniel Nyeck que s'achève la séance d'entrainement d'As Fortuna ce mercredi 27 septembre 2017 au stade du Centre technique de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT) à Odza. Il conclut par: «Notre Père» et «Je vous salue Marie ». Puis, les joueurs se dispersent. Elle est dirigée par l'entraîneur principal, Jules Ferry Noubissi. La concentration est maximale. Pourtant, le club est déjà certain d'évoluer en MTN Elite One, au regard du classement et du nombre de points à l'issue de la 33e journée.

Ici, aucun bus n'est visible dans la cour du Centre technique. Après la séance d'entraînement, les joueurs marchent pour atteindre la route principale. Le seul véhicule visible est celui du président, Roger Noah. Certains de ses athlètes trouvent place dans son véhicule. «Au début de la saison, on prenait match après match. C'est après huit journées de la phase retour qu'on a réalisé que la qualification pour la MTN Elite One était à notre portée.

Nous avons redoublé de sérieux dans les entraînements. Nous étions plus concentrés pendant les matches et nous mettions beaucoup de volonté dans ce que nous faisions», reconnaît Franklin Kuete, le capitaine d'As Fortuna. Et la qualification suivra. «Je suis très heureux parce que notre présence en Mtn Elite One va vendre l'image de notre équipe. Cette qualification montre que nous travaillons et nous avançons en fonction des buts et des ambitions du club. Personne ne nous fait peur», ajoute Jean Daniel Nyeck, joueur.

Le club termine en beauté la saison en s'imposant devant Douala Athletic Club, le samedi par 2 buts à 0. Une victoire qui permet aux poulains de Jules Ferry Noubissi de finir 1er exæquo, avec le nombre de points que le leader Yaoundé II-Formation : 60. En outre, sur les 41 buts inscrits par le club pendant la saison, Abate Etoundi en a marqué 20. Il a d'ailleurs reçu le ballon d'or de la Mtn Elite One lors de la cérémonie des Awards de la Ligue de football professionnel du Cameroun (LFPC).

A sa création en 1998, As Fortuna est un championnat de vacances. En 2000, il est affilié à la ligue départementale de la Mefou et Afamba. C'est en 2007 que le club accède en division régionale du Centre, deuxième division. En 2015, le club se qualifie pour la MTN Elite Two et deux ans après, les portes de la MTN Elite One lui sont largement ouvertes .