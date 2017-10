Sénégal: DONNEES STATISTIQUES - Le niveau de satisfaction des usagers supérieur à 90%

L'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) a organisé hier, un atelier de restitution de la deuxième enquête de satisfaction des utilisateurs du Système statistique national. Selon cette enquête qui couvre la période 2016, le niveau de satisfaction dépasse 90 %.

Les usagers du Système statistique national (Ssn) sont satisfaits. Leur niveau de satisfaction est supérieur à 90%. C'est ce qui ressort de l'enquête de satisfaction des utilisateurs du Ssn. Elle concerne la situation de l'année 2016. Selon le rapport de l'enquête, le niveau d'appréciation des statistiques économiques se situe entre 85 et 90% des répondants. « Environ 9 personnes sur 10 ont une appréciation positive de ces statistiques.

L'appréciation a été particulièrement bonne pour les statistiques de prix avec 68% des répondants qui les jugent de bonne qualité tandis que 50% les trouvent de qualité moyenne », informe-t-on dans le document qui a été présenté hier au cours d'un atelier de restitution. Les autres types de statistiques dans cette catégorie restent aussi relativement bien appréciés mais dans des proportions plus atténuées. Les statistiques utilisées dans le domaine de la comptabilité nationale, restent également bien appréciées des utilisateurs avec dans l'ensemble 9 répondants sur 10 qui portent un jugement favorable.

Les utilisateurs portent une appréciation plus que bonne sur les statistiques de population. Pour ce qui est des statistiques sociales, les utilisateurs notent une qualité appréciable dans l'ensemble. «Cependant, cette qualité reste plus moyenne que bonne. Les statistiques d'habitat demeurent celles qui enregistrent le plus de réserves », précise-t-on.

Quant aux données sur l'environnement, l'agriculture, la météo, elles restent fortement appréciées avec plus de 80% de répondants qui louent leur qualité. Par contre, l'appréciation est moins bonne pour les données sur Eaux et forêts, les statistiques sur les matières premières et les données régionales. « Les usagers des statistiques officielles sont plus satisfaits par les publications relatives à la situation économique et sociale du Sénégal (60%) et à la Note sur les évolutions économiques récentes (54,7%) », Révèle l'enquête. Par ailleurs, la question de la fréquence des publications intéresse toutes les statistiques mais les usagers semblent avoir des centres d'intérêt variables. L'étude recommande la production de statistiques détaillées, régulières et de bonne qualité largement diffusées dans les domaines suivants : Eaux et forêts ; environnement, tourisme ; élevage.

Mame Siga Dia, coordonnatrice de la cellule de programmation, de coordination statistique, d'harmonisation et de coopération internationale à l'Ansd, a rappelé la vision du Ssn qui se veut stable, cohérent et répondant de façon satisfaisante aux besoins des utilisateurs. Selon Mme Dia, le principal objectif de cette enquête de satisfaction et de collecter toutes informations pertinentes permettant d'apprécier la qualité des statistiques produites par les structures qui composent le Ssn.

Elle a salué le niveau de satisfaction des usagers qui est au dessus de 90% pour les statistiques économiques, financières, sociales et démographiques. Représentant la Banque mondiale, Djibril Ndoye invite l'Ansd à se focaliser vers des statistiques sectorielles notamment dans l'éducation, la santé, la sécurité. Au nom des partenaires techniques et financiers, Khadidiatou Gassama de la Banque africaine de développement (Bad) a salué les efforts de l'Ansd dans la production de données fiables.