Congo-Brazzaville: CFCO - Fidel Dimou échange avec les partenaires sociaux et l'administration

Les maux qui minent l'entreprise ont été au centre de l'entretien que le ministre des Transports, de l'aviation civile et de la marine marchande a eu avec ses interlocuteurs.

En séjour de travail à Pointe-Noire, le ministre Fidèle Dimou a visité les différents centres de production du Chemin de fer Congo-Océan (CFCO). Il s'est rendu notamment dans les ateliers de KM4 (qui abritent la direction de l'approvisionnement et de transit et celle du matériel et tractions); à la direction médico-sociale; à la gare centrale dont le bâtiment historique tombe en ruine; au site de Petit entretien (lieu des opérations légères comme le traitement des rames voyageurs) et au Poste central de triage, site de déroulement de toutes les opérations et formalités des marchandises. Ces lieux, d'habitude mouvementés, sont devenus calmes et déserts par manque d'activités.

Cette visite lui a permis de faire un état des lieux et se rendre compte des difficultés auxquelles est confronté le CFCO dans tous ces compartiments. A l'issue de celle-ci, Fidel Dimou s'est entretenu avec les partenaires sociaux et l'administration de cette entreprise. La rencontre avec les premiers a principalement tourné autour de la question des salaires dont le CFCO accuse un retard de 9 mois. Les autres problèmes évoqués au cours des échanges avec les deux parties ont porté, entre autres, sur la détérioration et le manque de matériel, d'équipements et d'infrastructures. Il en ressort que les voies du CFCO sont vétustes. On note 586 cassures de rails (soit plus d'une cassure par kilomètre), 92 ralentisseurs sur près de 50 kilomètres avec un certain nombre de problèmes liés à la sécurité.

Il y a aussi le vieillissement du capital humain. Sur cette question, le directeur général par intérim du CFCO, Jean Claude Louboungou Tchibassa, a souligné la nécessité de poursuivre le rajeunissement du personnel qui doit bénéficier d'une formation «à travers la réouverture du centre de formation professionnelle, le transfert de connaissances et les contrats de prestation». L'occasion a aussi permis d'évoquer les projets de l'Etat pour permettre à l'entreprise de reprendre du service et d'aborder les questions techniques et financières qui vont nécessiter l'appui des ministères des finances et des grands travaux.

«J'ai trouvé un personnel motivé qui croit en la relance de l'activités de l'entreprise. J'ai échangé avec les partenaires sociaux et l'administration, il y a concordance de vue sur le constat que je viens de faire sur le terrain et sur la nécessité de réhabiliter et de relancer le chemin de fer. Il faut tenir compte de tous ces paramètres et trouver des moyens avec l'appui de l'Etat pour le faire. J'ai fait un constat, je vais faire un rapport à ma hiérarchie pour trouver des solutions», a dit le ministre, soulignant la nécessité de réhabiliter aussi le bâtiment de la gare centrale et de ravitailler le centre médico-social en médicaments.

Faisant état des efforts de l'Etat pour relancer le CFCO, Fidel Dimou a informé de la commande de pièces de rechange du matériel et de la recommandation du président de la République relative à la mise en place d'un comité interministériel pour gérer le dossier de cette entreprise.