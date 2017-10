Congo-Brazzaville: Distinction - Baudoin Mouanda lauréat du Prix Alliance française en Espagne

Le pays vient d'emboîter le pas aux autres de la sous-région tels la Centrafrique, le Gabon et le Tchad. Plus »

Baudoin Mouanda est membre du "Collectif Elili" et de l'association "Afrique in visu". Ayant commencé, dès l'âge de 13 ans, le photoreportage, il continue à réaliser ses clichés par l'attrait de l'interaction entre la lumière et l'observation des mutations de la société. Ses œuvres sur les "Sapeurs" ou "Sur les trottoirs du savoir", au travers d'expositions itinérantes, poursuivent leur campagne à travers le monde.

Le jury international de Photographie Alliance française en Espagne et EFTI ont couronné, le 23 octobre, le travail du photographe congolais qui s'intitule "Les fantômes de corniches". « C'est un projet réalisé en vue de la prise de conscience de l'amélioration des conditions de l'électrification en Afrique », explique Baudoin Mouanda. Car, ajoute-t-il, « le manque d'électricité est un frein au développement et incite plusieurs jeunes à migrer vers les villes où la lumière brille en permanence à la recherche d'un futur meilleur ».

