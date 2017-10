Congo-Brazzaville: Libre circulation des personnes - Le Congo dispense des visas les ressortissants de la Cémac

Dorénavant, tout ressortissant du Cameroun, du Gabon, de la Guinée Equatoriale, duTchad et de la Centrafrique, détenteur d'un passeport biométrique ordinaire, d'un passeport biométrique de service ou d'un passeport biométrique diplomatique en cours de validité, n'est plus soumis à l'obligation de visas d'entrée ou d'autorisation de sortie pour tout séjour en République du Congo ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours, soit trois mois.

Il s'agit en fait d'une généralisation car l'espace du Congo a toujours été ouvert à d'autres pays de la Communauté sauf qu'il appliquait le principe de réciprocité pour les citoyens Gabonais et Equato-Guinéens. Ainsi, depuis le 23 octobre, il est autorisé aux ressortissants de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac) de circuler librement sur le territoire congolais avec le passeport biométrique. Cette décision est l'application des dispositions de l'Acte additionnel n°01/13-Cémac-070-U-CCE-SE du 25 juin 2013, portant suppression des visas pour les ressortissants de la Cémac dans l'espace communautaire.

