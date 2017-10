Le pays vient d'emboîter le pas aux autres de la sous-région tels la Centrafrique, le Gabon et le Tchad. Plus »

A propos du film « Révolutionnaire (s) » programmé en ouverture, rappelons qu'il retrace l'histoire politique du Congo-Brazzaville à travers le récit des « Trois glorieuses », cette révolution populaire qui a eu lieu les 13, 14 et 15 août 1963, soit peu après l'indépendance acquise le 15 août 1960. Alice Badiangana, narratrice dans le film et le réalisateur Hassim Tall Boukambou seront présents tout le long du festival.

« Le choix de la tenue du Festival Tazama à Paris a été rendu possible par un concours de circonstances », explique sa directrice, Claudia Haïdara Yoka. Et de préciser « qu'au demeurant, ce rendez-vous du cinéma avait été créé pour être itinérant ». Depuis sa création en janvier 2014, ce festival s'est posé comme une évidence pour redynamiser et renforcer le secteur de la cinématographie au Congo Brazzaville.

Après les trois premières éditions à Brazzaville, au Congo, le cinéma Le Lincoln, à Paris, ouvrira ses portes aux festivaliers, les 26 et 27 octobre. L'artiste Passi en sera le parrain officiel. « Révolutionnaire (s) », un documentaire du réalisateur congolais Hassim Tall Boukambou, sera projeté en film d'ouverture. En clôture, celui d'Edouard Carion, réalisateur de « La rivale », avec l'excellente et regrettée actrice Laurentine Milébo.

