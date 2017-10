Mali: Opération Barkhane - Marlyne Gigax Généro en visite à Niamey et Gao

Conduite par les armées françaises, en partenariat avec les pays du G5 Sahel, l'opération Barkhane a été lancée, le 1er août 2014. Elle repose sur une approche stratégique fondée sur une logique de partenariat avec les principaux pays de la bande sahélo-saharienne: Mauritanie; Mali; Niger; Tchad et Burkina-Faso. Elle regroupe environ 4 000 militaires dont la mission consiste à lutter contre les groupes armés terroristes et à soutenir les forces armées des pays partenaires, afin qu'elles puissent prendre en compte cette menace, notamment dans le cadre de la force conjointe du G5 Sahel en cours d'opérationnalisation.

Cette visite a également permis à la directrice centrale de visiter un transall médicalisé allemand, de découvrir le détachement de l'armée de l'air avec son drone et de s'entretenir avec le personnel du groupement tactique désert de l'Alat, de l'infanterie et du Casa Nurse. Avant de quitter Niamey, Maryline Gygax a rappelé que le soutien médial en opération était la raison d'être du SSA.

Dans le cadre de sa prise de fonctions, Maryline Gygax Généro a été accueillie à Niamey (Niger) par le commandant de la base aérienne projetée et par le directeur médical de l'opération Barkhane qui lui ont présenté le théâtre et ses particularités. Le Service de santé des armées(SSA) soutient les soldats français et assure aux blessés des soins. Les échanges avec les autorités de la force Barkane ont permis de mieux appréhender les besoins et les attentes concernant le soutien médical des forces.

