Congo-Brazzaville: Musique - Caprice Dicon en concert à l'espace Airtel City

Le pays vient d'emboîter le pas aux autres de la sous-région tels la Centrafrique, le Gabon et le Tchad. Plus »

Cet artiste a conquis le cœur de nombreux mélomanes avec des chansons comme "Gentleman", "Ba jaloux", "Règlement intérieur" et bien d'autres. Pour tout dire, Caprice Dicon a su inventer un style détonnant et étonnant porté par sa voix singulière. Ce qui fait de lui, l'un des plus grands artistes du pays. Lauréat Tam -Tam d'or en 2009 et prix Tchikounda en 2011 dans la catégorie de meilleur chant et de meilleur clip.

Le musicien a ensuite confirmé cette flamme, quelques jours plus tard, lors d'un show exceptionnel qu'il a livré au VIP Itoro, à Mvoumvou. Comme si cela ne suffisant pas, Caprice Dicon a décidé de remonter sur scène pour livrer un nouveau concert ce dernier week-end d'octobre. Cette fois-ci, à l'espace airtel city, non loin de la maison communale de Mvoumvou.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.