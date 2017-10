Sénégal: Visite à la Radiodiffusion télévision sénégalaise - Le ministre Abdoulaye Baldé salue les efforts d'investissement

Le nouveau ministre de la Communication, des Télécommunications, des Postes et de l'Ecosystème numérique, Abdoulaye Baldé, a réservé, hier, sa première visite à la Radiodiffusion télévision sénégalaise Rts.

Il a salué les efforts d'investissement et préconisé leur optimisation grâce aux forces conjuguées du gouvernement et de la direction générale

La Radiodiffusion télévision sénégalaise s'est inscrite dans un processus très avancé de modernisation de son outil de travail. Les acquisitions d'équipements sophistiqués à l'occasion du sommet international de la Francophonie en 2014 et lors des dernières élections législatives, de 25 nouveaux véhicules et le rééquipement de 11 radios régionales témoignent de cette volonté de la direction générale de doter ce patrimoine du service public d'un outillage de bonne facture. La Rts migre résolument vers la haute définition pour fournir un service accoté aux standards internationaux. Dans ce sens, en plus de l'acquisition d'équipements pour l'enregistrement des archives, la Rts envisage d'ériger une tour R+7 et de créer un centre de formation audiovisuelle régionale.

Pour mener à terme ces ambitieux projets, la Rts a naturellement besoin de l'appui de la tutelle. Ce que semble avoir bien compris le ministre de la Communication, des Télécommunications, des Postes et de l'Ecosystème numérique, Abdoulaye Baldé qui y était pour une « visite de courtoisie ». Il a insisté, après avoir magnifié les efforts déployés par le gouvernement et la direction générale, sur la nécessité d'optimiser ces investissements particulièrement importants dans la période 2014-2016.

Processus de modernisation

Il est impérieux, à ses yeux, que la Rts s'adapte face aux défis technologiques et travaille sur un contrat de performance qui mettrait en adéquation les ressources humaines et financières et les objectifs qui lui sont assignés dans sa mission de service public. Il a également exhorté les agents à accompagner le gouvernement dans la communication. Par ailleurs, il s'est félicité du climat social apaisé, défi quotidien pour une entreprise qui compte plus de 800 employés.

Racine Talla, directeur général de la Rts, a, quant à lui, mis en exergue l'urgence d'une réhabilitation et d'une extension des locaux en prévision des équipements attendus. Comme le ministre avant lui, l'optimisation des investissements lui paraît essentielle dans ce processus de modernisation, de transition numérique et dans cette réflexion sur le rééquilibrage des finances.

L'appui de l'Etat dans la réalisation de ces projets serait d'un grand apport à son avis. Les différents intervenants ont salué les efforts du directeur général dans la modernisation de la maison ainsi que dans la préservation d'un climat propice au travail et à l'épanouissement des agents. Déplorent-ils juste les problèmes de financement dont souffre la Rts pour mener dans les meilleures conditions sa mission de service public et ses projets dont l'opportunité a été attestée par les exigences technologiques.

Par ailleurs, Racine Talla a déploré la manière dont est mené ce qui est supposé être une évolution technologique, la Télévision numérique terrestre et le lot de difficultés qui en découle. Il convient aujourd'hui, selon lui, de procéder à une évaluation indépendante pour produire un « rapport véridique » à remettre au chef de l'Etat. « Excaf, regrette-t-il, utilise les infrastructures de la Rts sans contrepartie ».