Sénégal: Session ordinaire du Hcct - Une contribution sur les stratégies de développement territorial attendue

La conférence nationale sur l'aménagement du territoire annoncée, le 4 octobre 2017, par le président de la République, verra la participation du Haut conseil des collectivités territoires (Hcct).

Une contribution de cette institution dirigée par Ousmane Tanor Dieng, sur les stratégies de développement territorial, est attendue. L'annonce a été faite hier par le président du Hcct, Ousmane Tanor Dieng, à l'ouverture de la première séance plénière de la 2ème session ordinaire de l'année 2017.

« Le Hcct devrait saisir cette opportunité pour réfléchir sur cette question en préparant une contribution à verser à la réflexion globale sur les stratégies de développement territorial tel que souhaité par le président de la République », a déclaré Ousmane Tanor Dieng. Le Hcct a fait de « l'attractivité du territoire et promotion de l'emploi » le thème principal de sa session. « L'attractivité d'un territoire, c'est sa capacité à attirer des entreprises ou des populations » ; cette assertion est devenue l'un des enjeux majeurs des politiques de développement local », a affirmé M. Dieng.

« Si la présence de ressources locales propres demeure un facteur clé de compétitivité, le dynamisme territorial repose désormais sur la capacité du bassin d'emploi et de ses acteurs à capter des ressources extérieures. Celles-ci peuvent être classiquement productives par l'implantation de nouvelles activités ou bien en attirant des populations, dont les qualifications ou les revenus constitueront autant de moteurs d'une économie locale performante », a insisté le président du Hcct.

Ainsi, le Hcct va répondre sur les facteurs de l'attractivité territoriale, les grilles de lecture pour les Hauts conseillers ainsi que les variables et leviers pour agir territorialement. Pour M. Dieng, l'attractivité économique territoriale repose sur la capacité des acteurs économiques locaux à capter des ressources exogènes, c'est-à-dire des entreprises «étrangères» au territoire.

« Les collectivités territoriales sont, dès lors, amenées à accompagner, à la fois, des dynamiques de rapprochement d'entreprises au sein de «clusters» adaptés aux zones d'emplois mais également de faire la promotion de leurs destinations en raison de leur compétitivité », a souligné le président du Hcct. M. Dieng poursuit : « les territoires n'étant pas pourvus de façon égalitaire en ressources naturelles, en équipements et en services de base, il est important de procéder aux diagnostics nécessaires pour examiner les enjeux d'attractivité en fonction de leur positionnement géographique et des mécanismes de gouvernances qui pourraient les aider à ne pas être marginalisés.

Ousmane Tanor Dieng a fait remarquer que « le territoire est au centre des stratégies d'attractivité pour le développement économique et devient un véritable sujet de l'action politique au point que l'on confond souvent les acteurs territoriaux avec les territoires qu'ils représentent et dont ils défendent les intérêts économiques ». A ce propos, a-t-il souligné : « il est opportun de rappeler que la notion d'attractivité, largement employée en France, s'est développée parallèlement à celle de compétitivité entre villes ».

Il a également fait savoir que le Hcct va aussi émettre un avis sur le projet de réforme du Fonds d'équipement des collectivités locales (Fecl). Selon M. Dieng, vu sa vocation en matière de développement territorial et de son financement, le Hcct « doit contribuer à la réflexion sur le financement des collectivités territoriales ». La réforme de la Fonction publique locale sera aussi débattue. Il s'agira, simplement pour le Hcct, « de procéder à la mise à jour de notre plan stratégique après intégration de l'ensemble des observations et amendements qui ont été proposées lors de notre précédente session tout en y ajoutant, au besoin, de nouvelles activités à dérouler ».

Une motion de défense du Hcct adoptée

Le vice-président du Haut conseil des collectivités territoriales a lu, hier, au nom de ses collègues, une motion de défense du Hcct et de félicitations adressées au président Ousmane Tanor Dieng.

Cette motion fait suite aux rumeurs faisant état d'un malaise au sein de l'institution. Selon Pape Maël Thiam, les conseillers ont « condamné fermement toutes formes de dénonciations calomnieuses et de prises de positions anonymes et surtout non conformes à la réalité en dehors des organes appropriés pour débattre des questions qui relèvent de la compétence de l'Institution et de son fonctionnement ».

Ils se démarquent aussi « des attaques anonymes diffusées par la presse contre la bonne réputation des Hauts conseillers, dont les combats quotidiens se retrouvent ainsi injustement altérés et assimilés à de viles réclamations bassement matérielles par ces faits qui dénaturent leur état d'esprit et leur engagement républicain en faveur du peuple sénégalais ».

Selon la motion, les Conseillers ont pris l'engagement d'accorder « la priorité de leurs actions et leurs prises de positions publiques au rayonnement patriotique du Haut conseil des collectivités territoriales, à sa contribution dynamique et permanente à la réussite de l'État du Sénégal et de ses démembrements dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation de leurs politiques publiques en décentralisation, développement local et aménagement du territoire ». *