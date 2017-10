Tunisie: Libre parole d'une femme affranchie

Par la même occasion, Leïla Toubel et Mehdi Trabelsi vont donner une conférence sur «La création artistique au cœur du combat citoyen tunisien» le 30 octobre, à 18h00, à l'espace Passerelle. Et les 1er et 2 novembre 2017 au Salon de la culture, Leïla Toubel va animer l'atelier de «L'acteur, source inépuisable d'émotions».

Rappelons que «Houriya» est présentée comme une histoire d'amour impossible au milieu d'une guerre qui ravage les vies, gomme les couleurs du rêve et vole les odeurs du printemps. Au milieu des décombres d'une radio anéantie par un attentat terroriste, une journaliste survivante et un pianiste font parler l'insolence des mots et la tendresse des notes pour raconter «Houriya».

De Sousse à Charlie, du Bardo à Palmyre, de Syrte à Madrid, de Bagdad à Londres... Le terrorisme du XXIe siècle, choquant et spectaculaire, veut imposer aux êtres libres, que nous sommes, sa vision du monde par l'horreur et la violence, piétinant la nôtre, celle de l'amour et de la paix.