Madagascar: Insécurité - Des opérateurs fuient Madagascar

Les ravisseurs sont, effectivement, rarement arrêtés. Et encore moins, les éventuels commanditaires et bénéficiaires des rapts. Lors d'un entretien téléphonique au sujet de la mise en place d'une cellule anti-kidnapping la semaine dernière, le général Girard Andriamahavalisoa, secrétaire d'État à la gendarmerie nationale, a indiqué que des dossiers traités s'enchevêtrent.

Owne Aleck, l'un de ses cousins, n'avait pas survécu aux sévices de ses ravisseurs en 2014. Dans un communiqué de presse en mai, le Collectif des Français d'origine indienne de Madagascar (CFOIM), avait fait part de leur détresse en déclarant : L'heure est grave. Notre colère est indicible et inexprimable face à la gravité de la situation. Le sentiment d'insécurité est d'autant plus accablant que ces actes barbares restent impunis.

Le départ. C'est la solution choisie par plusieurs opérateurs économiques, en réponse à l'insécurité qui tend à faire la loi à Madagascar. Alors que les tenants du pouvoir multiplient les roadshows pour convaincre les investisseurs de s'installer dans la Grande île, ceux qui y sont déjà depuis plusieurs années songent de plus en plus au déménagement.

Les risques d'enlèvement semblent contraindre des opérateurs et leurs familles à quitter la Grande île. Plus d'engagement de l'État dans la lutte contre les kidnappings est requis.

