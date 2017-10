Centrafrique: Le chef de l'ONU appelle à la solidarité internationale pour reconstruire le pays

Il a exprimé sa reconnaissance au Président Touadéra pour « son appel très fort à l'unité, à la réconciliation du peuple centrafricain ». « Et j'appelle tous les leaders religieux et communautaires pour qu'ils puissent aussi élever leur voix dans le sens d'une réconciliation effective », a-t-il ajouté.

« Il y a en Centrafrique un dialogue politique y compris avec les mouvements armés et une perspective de garantir un futur de paix dans le pays, et il y a une compréhension que les divisions religieuses qui (... ) ne sont pas quelque chose de profond ».

Selon lui, il faut « l'engagement de la communauté internationale, non seulement pour réduire ces souffrances », mais parce qu'il y a « une opportunité de construire une Centrafrique nouvelle en paix, en sécurité et en prospérité pour son peuple ».

