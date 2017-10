Angola: Réaffirmation de l'engagement du gouvernement au profit des femmes rurales

Ondjiva — L'administratrice municipale de Cuanhama, province de Cunene, Margarida Ulisavo, a réitéré mardi l'engagement du gouvernement de continuer à travailler à la défense de la promotion des femmes et leur participation à la vie politique, économique, sociale et culturelle.

La responsable, qui intervenait à la cérémonie de clôture du IIe Forum municipal des femmes rurales, a souligné la promotion des politiques publiques visant à l'égalité des sexes et la valorisation des femmes rurales et des programmes de microcrédits tournés vers l'agriculteur et la génération de revenus .

Elle a rappelé qu'il existait des politiques publiques tournées vers les femmes rurales, afin d'encourager et de promouvoir la création d'associations et coopératives, dans le secteur agricole qui garantissent l'accès et le contrôle des ressources, des avantages, des droits égaux et des opportunités entre hommes et femmes comme forme de contribuer au développement durable dans une perspective du genre.

"L'autonomisation économique de ces femmes grâce au soutien à des activités génératrices de revenus permet que la femme cesse de dépendre financièrement à son mari ou partenaire", a-t-elle expliqué.

Elle a dit être consciente des difficultés auxquelles cette couche est confrontée dans la vie de tous les jours, notamment pour accéder aux services publics tels que l'éducation, la santé et l'eau potable.

A son tour, la cheffe du département pour la politique familiale de la direction de la promotion des femmes à Cunene, Joaquina Quicuto, a souligné l'importance de tenir ce forum, car c'est un organe de débats sur les problèmes qui affligent les femmes.

Elle a appelé les femmes à exceller dans la formation académique et technico- professionnelle afin d'acquérir des compétences pour s'émanciper de plus en plus.